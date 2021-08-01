شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "الراجحي" بـ 48% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 48% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال المصرف، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 3.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 5 مليار ريال مقابل أصافي دخل عمولات بلغ 4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع المصرف الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 31.8% ويعود ذلك بشكل رئيس الى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى.

وارتفع إجمالي دخل العمولات إلى 5.2 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 4.1 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.6% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين, و قابل ذلك انخفاض مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 458 مليون ريال الى 584 مليون ريال بنسبة 27.5%.

وعلى النحو ذاته، حققت المصرف صافي أرباح بلغ 7.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.