شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 1 حتى 5 أغسطس الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من اليمامة للحديد، شمس، جاكو، الخضري، أكسا التعاونية، أسمنت الجوف، الشرقية للتنمية، أنابيب، نماء للكيماويات، بنك الاستثمار، بدجت السعودية، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح كل من الخزف السعودي، أسلاك، فضلاً عن صرف أرباح كل من شركة إكسترا، وسدافكو.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، يوم الأحد، على تعديل مواد النظام الاساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ومعايير منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك، بقيمة 26.3 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر عمومية شركة المشروعات السياحية "شمس"، يوم الأحد، في سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وأعضاء الإدارة التنفيذية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة اكسا للتأمين التعاوني، يوم الأحد، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية تاريخ الأول من أغسطس 2021، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31 يوليو 2024.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة الخزف السعودي بقيمة 59.8 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 0.75 ريال للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر عمومية شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، يوم الأحد، في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجوف، يوم الإثنين، تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتعتمد الجمعية العمومية للشركة العربية للأنابيب، يوم الثلاثاء، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

وتصوت عمومية شركة نماء للكيماويات، يوم الأربعاء، على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها و ضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة الجديدة لمدة 3 سنوات ابتداءاً من تاريخ انعقاد الجمعية.

وتصوت عمومية البنك السعودي للاستثمار، يوم الأربعاء، على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك – شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل – والبالغ عددها 56.245 مليون سهماً، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة والبالغ عددها 18.749 مليون سهماً كأسهم خزينة.

وتبدأ شركة لشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 مارس 2021، بقيمة 96 مليون ريال، بواقع 3 ريالات لكل سهم، وبنسبة 30% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني من العام 2021، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية.