شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرض فرص للاستثمار بتقنيات الفضاء على 80 شركة بريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعرضت السعودية في لندن أمام أكثر من 80 شركة بريطانية عاملة في مجالات الابتكار والتقنية والفضاء والبحث والتطوير، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في مجال البحث والتطوير والابتكار واقتصاد الفضاء.

وجاءت ورشة العمل التي حضرها أكثر من 80 شركة بريطانية، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة كاكست والهيئة السعودية للفضاء عبدالله بن عامر السواحة، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها وفد سعودي من بينهم رئيس الهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي إلى العاصمة البريطانية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد الابتكار والفضاء بين المملكة وبريطانيا، وبناء شراكات بين قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين، تتيح لهما فتح قنوات فعالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار السواحة في كلمته أمام الشركات إلى الأثر الذي أحدثته رؤية المملكة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزهر وحكومة فاعلة ، موضحاً أن سوق المملكة والبيئة الاستثمارية فيها المدعومة بالمقومات الرقمية وبقدرات الشباب والنساء تمثل المنصة المثالية للوصول إلى أسواق المنطقة الأخرى.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق استراتيجيتها الساعية إلى الاستفادة من قدرات المملكة الرقمية والبشرية في مجال التحول الرقمي والتقني، ومجال الابتكار والفضاء، واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشروعاتها المستقبلية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي.

يشار إلى أن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال في مطلع العام الجاري إن السعودية أصدرت 400 تشريع يختص بالاستثمار، قامت بإعادة النظر في نصفها حتى الآن، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتلك أولويتنا في الوزارة.

وأضاف الفالح أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الثقة، وحققت قفزات في مؤشرات ممارسة الأعمال، وبينما أظهرت جائحة كورونا قدرات الدول في إدارة الأزمات فإن المملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع خلال عام 2020 أكثر من عام 2019.