شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السعودية: اللقاح شرط دخول المرافق العامة والتجارية اعتباراً من اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ اليوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق الأول من أغسطس 2021.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

وشدّدت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

ومع نهاية الشهر الماضي، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

وأوضح المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى هذه الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة (3) سنوات.

كانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت في مطلع الشهر الماضي منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.