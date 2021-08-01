«الأنواع.. والأسعار».. شركات «السجائر الأجنبية» تبدأ تطبيق زيادة «جديدة» للأسعار من اليوم



الشارقة - اميمة ياسر - بعد ان قررت شركة «الشرقية - ايسترن كومباني»، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر في مصر، بدأت اليوم الأحد، واحدة من كبرى شركات السجائر الأجنبية العاملة في السوق زيادة أسعارها، بعد أقل من شهر على تطبيق الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار السجائر المنتجة من خلالها.

ونشر موقع«الوطن»، أن شركة «بريتش أمريكان توباكو»، طبقت زيادة أسعار سجائرها بقيمة جنيه واحد، حيث تضم قائمة منتجات الشركة سجائر «روثمانز، بال مول، دانهيل، ولاكي سترايك»، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة فى المحال والأكشاب بداية من صباح اليوم.

فيما لم تعلن باقي الشركات الأجنبية العاملة في السوق أسعارها الجديدة حتى الآن، وهي الشركات المتمثلة في «فيليب موريس» المنتج الأجنبي الأكبر، ومصنع «مارلبورو وميريت وإل إم»، بجانب شركة «جابان توباكو»، مصنع سجائر «وينستون وكاميل».

وقال مصدر مسئول بشركة «بريتش أمريكان توباكو»، فى تصريح لموقع «الوطن»، إن الشركة أبلغت مصلحة الضرائب بالأسعار الجديدة، من أجل بدء تطبيق المحاسبة الضريبية وفقا لتلك القوائم، موضحا أن وزارة المالية تسعى لجمع ضرائب بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه من منتجات التبغ والدخان خلال العام المالي الجاري.



بينما أوضح مصدر بسوق السجائر، أن هناك اتجاه لدى شركة «فيليب موريس»، بعدم تحريك الأسعار، مشيرا إلي أنه لم يتم حسم حسم ذلك الأمر داخل الشركة حتى الآن، حيث تترقب الأسواق موقف شركة «جابان توباكو» التي لم تنفذ حتى الآن زيادة الأسعار.

وكانت الشركة الشرقية للدخان، أعلنت في 14 يوليو الماضي زيادة أسعارها، مؤكدة أن تطبيق تلك الزيادة على الأسعار يأتى وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وبحسب قائمة أسعار السجائر التي أعلنتها الشرقية للدخان، فقد ارتفعت علبة السجائر كليوباترا بلاك من 23 جنيه إلى 24 جنيه في حين تحركت أسعار سجائر بوسطن وبلومنت من 18.5 جنيه إلى 19.5 جنيه، وتحركت أسعار عبوة السجائر كليوباترا «كينج سايز»، من 17.5 جنيه إلى 18.5 جنيه للعبوة.

وزادت أسعار عبوة سجائر كليوباترا «سوفت كوين» من 18 جنيه إلى 19 جنيه، كما زاد سعر سجائر كليوباترا بوكس من 19 جنيه إلى 20 جنيه في حين تحرك سعر سجائر مونديال بكافة أنواعها من 18.5 جنيه إلى 21 جنيه للعبوة التي تحوى 20 سيجارة.

وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد خزانة الدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 79 مليار جنيه، مقارنة بمستهدف بنحو 74.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهية الشهر الماضي.