شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تبدأ تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعى بمشتريات الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، مقابل عمليات بيع من قبل كل من المستثمرين المصريين والعرب.

وبلغ صافي قيمة مبيعات المستثمرين المصريين في التعاملات الصباحية اليوم 344.9 مليون جنيه، وبلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 940.4 ألف جنيه، في حين بلغ صافي شراء المستثمرين الأجانب نحو 1.9 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.82%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.58%.