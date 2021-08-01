شكرا لقرائتكم خبر عن "تنشيط السياحة" تستقبل ركاب أولى رحلات الطيران العارض من فرنسا للأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها 178 سائحًا فرنسيا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا إلى الأقصر حتي شهر نوفمبر من العام الجارى.

جدير بالذكر أن مكتب الهيئة بالاقصر كان قد استقبل مساء أمس أولي رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الاسبانية مدريد وتقل 114 سائحاً.