شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 1-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم الأحد 1-8-2021 استقراره أمام الجنيه المصرى، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.