شكرا لقرائتكم خبر عن 3511 مليون قدم مكعب غاز يوميا إجمالي متوسط استهلاك محطات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن إجمالي متوسط استهلاك قطاع الكهرباء "محطات الكهرباء" من الغاز الطبيعي بلغت حوالي 3511 مليون قدم مكعب يوميا خلال عام 2020 ، لافتا إلى أنها تمثل نسبة 60.3% من إجمالي الإستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن عدد محطات الكهرباء المرتبطة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية تبلغ 61 محطة.

يذكر أن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالي 6ر29 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 3ر45 مليون طن غاز طبيعى ، و 2ر1 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.

وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .

وارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز.