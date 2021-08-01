شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلزم الجهات الحكومية ومنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي باشتراط التحصين ضد كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السعودية، صباح الأحد، أنه ستلزم الجهات الحكومية ومنشآت القطاعين الخاص وغير الربحي باشتراط التحصين ضد فيروس كورونا لدخول العاملين بها أو المتعاملين معها اعتبارا من اليوم الموافق الأول من أغسطس الجاري.

وقالت وزارة الموارد البشرية أنه على كافة الجهات الحكومية اشتراط التحصيل دخول الموظفين والعاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأكدت الوزارة أنه تقرر توجيهه للعمل عن بُعد وفقاً لحاجة العمل، مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بُعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".

وحتى منتصف الشهر الماضي، قالت وزارة الصحة السعودية إن عدد من تلقوا اللقاحات المعتمدة في المملكة ضد وباء كورونا المستجد وصل إلى 21 مليون جرعة تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

يشار إلى انه في يونيو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، تعميما لشركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن القادمين إلى المملكة قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين من فيروس كورونا قبل المغادرة.

وأفادت الهيئة في تعميمها، على جميع شركات الطيران "بأهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول