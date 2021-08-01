شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صادرات كوريا الجنوبية للشهر التاسع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات الحكومة الكورية الجنوبية اليوم أن صادرات البلاد قفزت في شهر يوليو بنسبة 6ر29 % على أساس سنوي لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على التوالي في الوقت الذي حافظ فيه الاقتصاد العالمي على التعافي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية والسيارات. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات الشهر الماضي بلغت 4ر55 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وفي الوقت ذاته ارتفعت الواردات بنسبة 2ر38 % لتصل إلى 6ر53 مليار دولار،مما أدى إلى فائض تجاري قدره 76ر1 مليار دولار،وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تسجل فيه البلاد فائضا تجاريا.