شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات مصر من التونة لـ17 مليون دولار في شهر واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الواردات المصرية من التونة ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث وصلت قيمة الواردات المصرية من التونة المحضرة إلى 17 مليون و196 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، بينما كانت قيمة الواردات 16 مليون و300 ألف دولار في شهر ابريل عام 2020، بزيادة بلغ نحو896 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التونة جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 870 مليون و678 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت مليار و101 مليون و201 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 230 مليون و523 ألف دولار، ومن أهم تلك السلع الواردات المصرية من زيت النخيل وجزيئاته بقيمة 108 مليون و831 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 71 مليون و192 ألف دولار في ابريل 2020، بزيادة بلغت قيمتها 37 مليون و639 ألف دولار، يليها واردات مصر من الألبان المركزة بقيمة 21 مليون و203 ألف دولار، مقابل 18 مليون و894 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و309 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية في شهر أبريل الماضي، كلا من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإيطاليا، والتي بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 893 مليونا و314 ألف دولار، مقابل 406 ملايين و211 ألف دولار في شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 119 ألف دولار.