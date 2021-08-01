شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محلات الجزارة العودة تدريجيا للعمل مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وشهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 1-8-2021 استقرارا في ظل انخفاض الطلب نتيجة طبيعية للفائض بعد عيد الأضحى.

واستقرت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و أسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية رصد كافة المتغيرات التي تطرأ علي أسعار وتوافر السلع بالأسواق من خلال غرفة عمليات متابعة الأسواق بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات لضمان دقة تقارير الأسعار ومنع المتلاعبين من إطلاق الشائعات التي قد تضر بمصلحة المستهلك أو تضر بحركة تدفق السلع بالأسواق.