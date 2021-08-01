شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم اللجين (2170) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 58.70، ليستهدف مستوى المقاومة 67.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 58.70 ومستوى المقاومة 65.00.