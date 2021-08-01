شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني يسجل 17-37 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 1-8-2021 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف مع ارتفاع طفيف فى أسعار البلطى المزارع، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة فى سوق العبور للجملة .

وارتفعت أسعار البلطى مزارع 1 لتتراوح بين ليتراوح بين 19-23 جنيها للكيلو مقابل 19 - 20.5 جنيها للكيلو مقابل 22- 24جنيها، والبلطى المزارع 2 ليسجل 17-18 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

وسجل البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار المكرونة السويسى 70-80 جنيها للكيلو،والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.