شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.19% بما يعادل 0.02 نقطة، وسط استفادة السهم من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كم تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.30 ومستوى المقاومة 10.84.