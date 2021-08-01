شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.37% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق ضيق في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 22.12 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.24 ومستوى المقاومة 22.12.