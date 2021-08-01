شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سويكورب وابل ريت (4345) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يستفيد السهم في الوقت نفسه من استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.37 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.88 ومستوى المقاومة 9.37.