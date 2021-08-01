شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول ينتهي بدون تغيير – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيمانول (2001) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 29.25، ليستهدف مستوى المقاومة 32.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.25 ومستوى المقاومة 32.00.