شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم لازوردي (4011) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.73% ليخسر السهم نحو 20 هللة، وذلك كمحاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.95، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 28.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.30 ومستوى المقاومة 28.05.