شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الإعلام يتراجع في جلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر قطاع الإعلام (TMDI) في آخر جلساته، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بنسبة بلغت -0.08% ليفقد المؤشر نحو 17.771 نقطة، ليحاول المؤشر تجميع قواه الإيجابية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20,362.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 23,582.11.