شكرا لقرائتكم خبر عن الأبحاث والتسويق يسير في حذو مؤشره – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الأبحاث والتسويق (4210) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.11% ليخسر السهم نحو 20 هللة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 166.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المهم 194.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 166.00 ومستوى المقاومة 188.40.