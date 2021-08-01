شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المراكز (4321) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته في وقت سابق لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.39% ليخسر السهم نحو 10 هللة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما استطاع السهم تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بها في السابق.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 25.70، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 24.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.94 ومستوى المقاومة 25.85.