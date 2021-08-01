شكرا لقرائتكم خبر عن نادك يستعد لكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم نادك (6010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.05 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المحوري 38.95، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 35.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.60 ومستوى المقاومة 40.00.