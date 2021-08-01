شكرا لقرائتكم خبر عن 1321مليون قدم غاز متوسط استهلاك الصناعة يوميا وإمدادها بالكميات التعاقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن إجمالي متوسط استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي بلغت حوالي 1321 مليون قدم مكعب يوميا خلال عام 2020.

وأضافت المصادر لـ " الخليج 365 " أن استهلاك قطاع الصناعة من الغاز الطبيعي يمثل نسبة حوالي 22.7% من إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، لافتا أنه تم إمداد جميع القطاعات الصناعية بالكميات التعاقدية.

يذكر أن انتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً .

وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.