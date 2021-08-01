شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر عند أعلى مستوياته في شهر – تحليل صباحي – 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 11,000، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.72% بما يعادل 78.98 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 11,000، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 11,250.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.800 ومستوى المقاومة 11,200.