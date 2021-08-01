شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7164 نقطة، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يشير الى امكانية ان يواصل المؤشر ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 7300 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 7050 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,129 بينما مستوى المقاومة هو 7,185 نقطة