شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 10753 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,668 بينما مستوى المقاومة هو 10,772 نقطة