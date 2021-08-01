شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الاسبوع الماضي عند مستوى13.30 فلس، مسجلا ارتفاع بلغ 13.60 فلس، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 13.50 ريال، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما قد يدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 12.60 ريال مرة اخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 14 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 12.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 13.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط