شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.767 ريال، في ظل استمرار تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 1.82ريال كمستوى اول ثم1.87 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.75 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.76 وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد