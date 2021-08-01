شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يسجل ادنى مستوى في ثمانية اشهر -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 1.49 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في ثمانية اشهر، مخترقا بذلك السهم مستوى الدعم السابق عند 1.51 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1.35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط