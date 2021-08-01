شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 98 فلس، ملامسا بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 85 فلس كمستوى اول ثم 75 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 96 فلس وبين مستوى المقاومة هو 98.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط