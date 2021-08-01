شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 35 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 33 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى37 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 34.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 35.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط