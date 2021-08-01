شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 722 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 730 فلس، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة اخرى لاعاة اختبار مستوى الدعم 705 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 735 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 716.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 727.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط