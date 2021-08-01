شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير ليغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 1.05 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية الشهر الحالي، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 1 ريال كمستوى اول ثم 0.95 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.07 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.04 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.06 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط