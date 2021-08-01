شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية (GNAHC) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 66.50 فلس، وهو ادنى مستوى يسجله السهم في اسبوع، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 65 فلس وبين مستوى المقاومة هو 67.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط