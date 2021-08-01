شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 201 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمزيد من عمليات جني الارباح في الاجل القصير قد تصل الى 195 فلس كمستوى اول ثم 189 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 198 فلس وبين مستوى المقاومة هو 202 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط