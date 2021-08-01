شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 690 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 620 فلس كمستوى اول ، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 680 وبين مستوى المقاومة هو 693 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط