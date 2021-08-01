شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كوفيد- 19 بأنحاء العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر /أيلول، والتي حل أجلها، 28 سنتا بما يعادل 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل. وأغلق عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط مرتفعا 31 سنتا إلى 75.41 دولار للبرميل.

وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5% لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل.

وحقق كلا خامي القياسي مكاسب بأكثر من 2% خلال أسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6% في يوليو/ تموز، صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

وحتى مع تنامي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبأنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إيلينوي: «يبدو أن سوق النفط أعادت النظر في عامل فيروس كورونا عندما خلصت إلى أن الطلب لن يشهد إلا تراجعا متواضعا، ولو قياسا إلى تهاوي الاستهلاك في العام الماضي».