شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تعديلات على قواعد التأهيل للمطورين العقاريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه برنامج البيع والتأجير على الخارطة (وافي) لإجراء 4 تعديلات في مشروع قواعد التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين على الخارطة وطرحه للاستطلاع.

ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه الكثير من المطورين العقاريين، وذلك في إطار يحقق توافق المصالح وحماية الحقوق، بالإضافة إلى زيادة الجودة في المنتجات العقارية من خلال قواعد ومعايير اعتماد المؤسسات والشركات العقارية عبر (وافي).

ووفقا للمشروع، يتضمن أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع قواعد التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة، بالتركيز على المتطلبات التي تعكس الوضع الفني والمالي للمطورين العقاريين بما يتوافق مع قدراتهم والاستغناء عن المتطلبات الإضافية، وإضافة مشاريع البنية التحتية من ضمن المشاريع المنفذة، خلافًا لما هو معمول به حاليا المشاريع الإنشائية فقط دون سواها، مما يحقق جذب الكثير من المطورين العقاريين في مجال البنية التحتية.

كما تشمل التعديلات، الاستغناء عن جميع المتطلبات التي تصدر من طالب التأهيل بصيغة خطابات ومنها (خطاب الميزانية المرصودة، خطة الجهة طالبة التأهيل) وكذلك السير الذاتية في الكوادر البشرية، والاكتفاء بعقود مشاريع منفذة بدلا عن مذكرات تفاهم.

ووفقا للمشروع، يتقدم طالب التأهيل بطلب تجديد شهادة التأهيل وتمديد قيده في السجل قبل انتهاء الشهادة بمدة لا تقل عن (15) يوما، وفي حال مضي (30) يوما من انتهاء الشهادة وعدم التجديد يعامل طلب التجديد كمعاملة طلب قيد جديد، ويشترط لتجديد طلب التأهيل استيفاء الشروط والمعايير وفقا لنموذج طلب التجديد المعد لذلك.

وتنظر في طلبات التأهيل المقدمة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة على منح شهادة التأهيل والقيد في سجل المطورين العقاريين، أو الرفض مع بيان الأسباب لذلك.