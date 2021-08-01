شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حقوق لمستخدمي المحمول في منع الإعلانات والكول تون والألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينزعج بعض مستخدمي المحمول، من الخدمات الإضافية للمحمول، وهي الخدمات التي تقدم من خلال الخدمات الأساسية للهاتف المحمول وتعتمد على تفاعل المستخدم مع معلومات أو بيانات إما من خلال رسائل نصية قصيرة أو متعددة الوسائط SMS/MMS أو أكواد مختصرة أو عن طريق شبكة الإنترنت من خلال الهاتف المحمول للحصول على خدمات إضافية كخدمة الكول تون أو الاشتراك في مسابقات أو الحصول على خدمات إخبارية أو رياضية أو ألعاب أو مشاهدة أفلام أو شراء محتوى إلكتروني مثل التطبيقات، كما تشمل أيضًا خدمات للدفع المباشر من خلال الخصم من رصيد الهاتف المحمول أو إضافية القيمة للفاتورة الشهرية أو تلقي رسائل إعلانية تخص بعض العلامات التجارية.

وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هناك 7 حقوق لمستخدمي المحمول في الحصول على خدمات القيمة المضافة عبر شبكات المحمول وهي:

1- الحصول على معلومات كاملة حول الخدمة أو العرض التي يرغب الاشتراك بها أو الحصول عليها من خلال مقدم الخدمة عن طريق رقم مجاني أو التطبيق الذكي للهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة، وذلك قبل إتمام الاشتراك.

2- الحصول على بيانات واضحة بخصوص تفاصيل السداد ومقابل الاشتراك في الخدمات أو الحصول على محتوى ما والحصول على معلومات حول الخدمة باللغة العربية ويجوز أن تكون بلغتين أو أكثر على أن تكون اللغة العربية أحدها.

3- الحصول على إشعارات حول تجديد الخدمة والقيمة التي سيتم خصمها من رصيده أو إضافتها لفاتورته قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ التجديد.

4- طلب إيقاف كل أو بعض الرسائل التي لا يرغب في الحصول عليها.

5- طلب إلغاء أي خدمة قيمة مضافة سواء كانت مجانية أو مدفوعة لمرة واحدة أو ذات اشتراك دوري (يومي/شهري) وذلك في أي وقت وبصورة مجانية.

6- عدم استخدام بياناته لأي أغراض تسويقية أو دعائية إلا بعد الحصول على موافقته.

7- عدم الإزعاج بالمبالغة في عدد الرسائل التي يتلقاها من خلال مقدم الخدمة، وأن يكون تلقي هذا النوع من الرسائل خلال فترة زمنية محددة على مدار اليوم.