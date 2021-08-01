شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ضوابط لإصدار الرخـص المهنية لوظائف الجودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مشروع ضوابط إصدار الرخص المهنية لشاغلي وظائف ومهن الجودة للاستطلاع، وتتضمن 10 اشتراطات بما يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويهدف المشروع إلى وضع الشروط والأحكام والقواعد، التي يتم من خلالها إصدار الرخص المهنية ومتابعة استمرارية الكفاءات والكوادر البشرية، التي تشغل وظائف ومهن الجودة من خلال بناء وتطوير برنامج (لإصدار/ ترقية/ تجديد) الرخص المهنية لشاغلي وظائف ومهن الجودة.

واشترطت الهيئة لإصدار الرخص المهنية، تعبئة واستكمال جميع البينات والمعلومات الواردة في نموذج طلب إصدار رخصة مهنية في مجال الجودة، إرفاق نسخة من وثيقة (الهوية الوطنية/ الإقامة/ جواز السفر) على أن تكون سارية المفعول، وإرفاق نسخة من وثيقة العنوان الوطني، وإرفاق نسخة معتمدة من وثائق التعليم والمعارف طبقا لما تحدده أنظمة ولوائح التعليم في المملكة.

كما تتضمن الاشتراطات، إرفاق نسخة معتمدة من وثائق إثبات الخبرة والممارسة العملية، ونسخة معتمدة من التدريب المحقق والمتحصل عليه حسب المحدد ضمن الدليل الإرشادي لإصدار الرخص المهنية لشاغلي وظائف ومهن الجودة، وسداد الالتزامات والمستحقات المالية، واجتياز وتحقيق معيار قياس الكفاءة والقدرة المهنية، الذي قد يتطلب إجراء اختبار معين أو مقابلة شخصية أو عرض تقديمي.

وعند رغبة المستفيد سواء كان (فردا، أو مجموعة من الأفراد، أو مؤسسة)، في المساهمة بوضع وتحديد شروط إصدار الرخصة المهنية لمجال أو مستوى معين، فعليه تزويد الهيئة بالضوابط والمتطلبات، التي سيتم تقييم كفاءة وقدرة المتقدم بناء عليها مع مراعاة بأن يكون مجال ومستوى الرخصة المهنية المستهدفة.

تغطي بنود ومواد هذه اللائحة ضوابط إصدار الرخـص المهنية لشاغلي وظائف ومهن الجودة للمجالات: (وظائف ومهن الجودة الاستشارية، وظائف ومهن الجودة الإدارية، وظائف ومهن الجودة الفنية).

وتتم عمليات إصدار الرخص المهنية للكفاءات والكوادر البشرية المتخصصة في مهن وأنشطة الجودة وفق المبادئ الأساسية للجدارات الوظيفية المطلوبة المحددة في الأدلة والمواصفات الدولية، وكذلك ضمن أدلة وإجراءات عمل جمعيات ومعاهد الجودة الدولية، وذلك من خلال توافر السمات الشخصية والسلوك الأخلاقي بحيث يتصف المتقدم بالأخلاق، النزاهة، السرية، الصدق، الإخلاص، الرصانة الملاحظة، الإدراك، التنوع، المثابرة وشغف العمل، الاعتماد على الذات، التواصل الفعال، الواقعية والمرونة مع إدارة الوقت بشكل جيد، مسؤول ولديه القدرة على تحمل المسؤولية عن أفعاله، ميسر وقادر على مساعدة المنظمة والعاملين بها خلال تحقيق مهنة الجودة مجال الرخصة المهنية.

ووفقا للائحة المشروع، يكون لدى المتقدم ما يثبت هويته الوطنية (سواء بطاقة الأحوال /الإقامة/ جواز السفر) على أن تشمل جميع البينات والمعلومات المتعلقة بالصورة والاسم والصفات والجنسية والعمر محددا بتاريخ الميلاد، وتكون ضمن فترة سريان تلك الوثائق.

ويجب أن يكون التعليم والشهادات العلمية ذات صلة بالمهنة ونشاط الجودة المستهدف بإصدار الرخصة المهنية وتحقق الشروط والقوانين واللوائح المطبقة في المملكة.