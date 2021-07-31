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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اشترطت على عملائها ومكلفيها أن يكونوا محصنين للدخول إلى المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وكذلك مقار الهيئة وفروعها في مختلف مدن ومناطق المملكة، مع إبراز تطبيق (توكلنا) للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، وذلك ابتداء من اليوم 1 أغسطس، عملا بتوجيهات وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة للدخول إلى أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

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