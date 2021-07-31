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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قيادة المراجعة الداخلية، عنوان برنامج تعتزم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إطلاقه بهدف تأهيل وإعداد القادة في مجال المراجعة الداخلية وفق أعلى المعايير الدولية للقيادة بما يتوافق مع مهنة المراجعة الداخلية.

ويأتي البرنامج كأول برنامج مختص بعلوم القيادة على مستوى المملكة في مهنة المراجعة الداخلية، وتم تصميمه ليكون مزيجا من أحدث الأبحاث والابتكارات في علم القيادة، مع آخر التحديثات والتطورات على ساحة مهنة المراجعة الداخلية وفق المعايير العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

وحرصت الجمعية من خلال برنامج قيادة المراجعة الداخلية على دعم أعضاء ومنسوبي الجمعية والمهنة بشكل عام وتمكينهم من القيادة في المراجعة الداخلية، وتسليحهم بالمعرفة والمهارات القيادية وأفضل الممارسات العالمية.