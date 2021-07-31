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ويأتي البرنامج كأول برنامج مختص بعلوم القيادة على مستوى المملكة في مهنة المراجعة الداخلية، وتم تصميمه ليكون مزيجا من أحدث الأبحاث والابتكارات في علم القيادة، مع آخر التحديثات والتطورات على ساحة مهنة المراجعة الداخلية وفق المعايير العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
وحرصت الجمعية من خلال برنامج قيادة المراجعة الداخلية على دعم أعضاء ومنسوبي الجمعية والمهنة بشكل عام وتمكينهم من القيادة في المراجعة الداخلية، وتسليحهم بالمعرفة والمهارات القيادية وأفضل الممارسات العالمية.
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