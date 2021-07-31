شكرا لقرائتكم خبر 80 شركة بريطانية تطلع على الفرص الاستثمارية في الابتكار والفضاء بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرضت السعودية على شركات بريطانية عاملة في مجالات الابتكار والتقنية والفضاء والبحث والتطوير، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، والمميزات التنافسية التي تحظى بها المملكة كمنصة رقمية ولوجستية ومحور لربط القارات، إضافة إلى الممكنات في مجال البحث والتطوير والابتكار واقتصاد الفضاء.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي حضرها أكثر من 80 شركة بريطانية، وأقيمت في لندن، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة كاكست والهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحة، وذلك ضمن جولة لوفد سعودي من بينهم رئيس الهيئة السعودية للفضاء المكلف الدكتور محمد التميمي إلى العاصمة البريطانية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات اقتصاد الابتكار والفضاء بين المملكة وبريطانيا، وبناء شراكات بين قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين، تتيح لهما فتح قنوات فعالة لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار السواحة إلى الأثر الذي أحدثته رؤية المملكة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وحكومة فاعلة، موضحا أن سوق المملكة والبيئة الاستثمارية فيها المدعومة بالمقومات الرقمية وبقدرات الشباب والنساء تمثل المنصة المثالية للوصول إلى أسواق المنطقة الأخرى.