شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات برنامج التنمية المحلية فى الصعيد × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الحكومة المصرية برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر خلال الفترة الزمنية من 2016-2021 ، والذي يستهدف تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة، وذلك للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، ويقدر إجمالي نفقاته بـ 957 مليون دولار، يقدم منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير قرضاً قدره 500 مليون دولار.

ويتميز برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتقديم حلول جذرية للتحديات التنموية التي يعاني منها صعيد مصر، بحيث يوفر البرنامج مليار دولار لمحافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، ويأتى فى إطار رؤية مصر 2030 والأهداف التي تستهدفها، ومن ضمنها الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل وتوفير فرص استثمارية في صعيد مصر.

وحقق البرنامج العديد من الإنجازات حتى اليوم منها: -

1- تنفيذ 3700 مشروع في محافظتي قنا وسوهاج

2- تمهيد 400 كيلو متر من الطرق

3- تحديث البنية التحتية في المناطق الصناعية أدت إلى زيادة إشغالها بنسبة 14%

4- استفادة 138 قرية من تحسين خدمات المياه والصرف الصحي

5-إنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة سوهاج

6- 3300 شركة محلية استفادت من البرنامج

7- 5 ملايين مواطن مصري استفادوا من البرنامج لتمثل 50% من تلك النسبة سيدات الصعيد

8- الاستثمارات الموجهة لصعيد مصر يتم وضعها في مشروعات ذات جودة عالية وتحقق عائد أكبر على المستوى التنموي وعلى مستوى المواطن.