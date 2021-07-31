شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الجمبري تتراجع لـ12 مليون دولار في إبريل الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من الجمبري بشكل طفيف خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث وصلت قيمة الواردات المصرية من الجمبري المجمد إلى 12 مليون و533 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، بينما كانت قيمة الواردات 13 مليون و493 ألف دولار في شهر إبريل عام 2020، بتراجع بلغ نحو 960 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات الجمبري جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 870 مليون و678 ألف دولار في شهر إبريل الماضي، بينما كانت مليار و101 مليون و201 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 230 مليون و523 ألف دولار، ومن أهم تلك السلع الواردات المصرية من زيت النخيل وجزيئاته بقيمة 108 مليون و831 ألف دولار في إبريل الماضي، مقابل 71 مليون و192 ألف دولار في إبريل 2020، بزيادة بلغت قيمتها 37 مليون و639 ألف دولار، يليها واردات مصر من الألبان المركزة بقيمة 21 مليون و203 ألف دولار، مقابل 18 مليون و894 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و309 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية في شهر إبريل الماضي، كلا من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وإيطاليا، والتي بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 893 مليونا و314 ألف دولار، مقابل 406 ملايين و211 ألف دولار في شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 119 ألف دولار.