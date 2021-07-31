شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خدمة تقدر تعملها من خلال المحافظ الإلكترونية أبرزها تحويل المرتبات وسداد الفواتير والان مع تفاصيل الخبر
1- إيداع النقود في محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.
2- سحب النقود من محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.
3- تحويل النقود من محفظة لأي محفظة أخرى تابعة لأي مقدم خدمة داخل جمهورية مصر العربية.
4- تحويل النقود من حساب العميل البنكي لمحفظته الإلكترونية لدى نفس البنك.
5- تحويل المرتبات والحوافز من الشركات والمؤسسات إلى المحافظ الإلكترونية المملوكة للموظفين.
6- شحن رصيد أي هاتف محمول داخل جمهورية مصر العربية.
7- سداد فواتير أي هاتف محمول وسداد فواتير الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية.
8- سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه.
9- سداد قيمة المشتريات من المواقع الالكترونية عن طريق إنشاء كلمة سر لكارت ائتماني افتراضي مؤقت.
10- سداد المشتريات من المحالات التجارية باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع QR-Code.
11- تحويل التبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية.
12- تحويل نفقة المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي للمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمستحقين.
13- صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول بدايةً من الشهر الجاري.