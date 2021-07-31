شكرا لقرائتكم خبر عن 13 خدمة تقدر تعملها من خلال المحافظ الإلكترونية أبرزها تحويل المرتبات وسداد الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد البنك المركزي، قواعد تمكين المواطنين من الإيداع أو السحب النقدي بكافة بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول من جميع منافذ مقدمي الخدمات دون التقيد بمنافذ محددة لمقدم الخدمة والبنك المتعاقد معه، وتضم قائمة خدمات المحافظ الإلكترونية المصرح بها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي:

1- إيداع النقود في محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.

2- سحب النقود من محفظة العميل في أفرع شركات المحمول/ منافذ مقدمي الخدمة مثل (فوري – أمان) وماكينات الصراف الآلي ATM ذات خاصية العمل بدون كروت.

3- تحويل النقود من محفظة لأي محفظة أخرى تابعة لأي مقدم خدمة داخل جمهورية مصر العربية.

4- تحويل النقود من حساب العميل البنكي لمحفظته الإلكترونية لدى نفس البنك.

5- تحويل المرتبات والحوافز من الشركات والمؤسسات إلى المحافظ الإلكترونية المملوكة للموظفين.

6- شحن رصيد أي هاتف محمول داخل جمهورية مصر العربية.

7- سداد فواتير أي هاتف محمول وسداد فواتير الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية.

8- سداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه.

9- سداد قيمة المشتريات من المواقع الالكترونية عن طريق إنشاء كلمة سر لكارت ائتماني افتراضي مؤقت.

10- سداد المشتريات من المحالات التجارية باستخدام مسح رمز الاستجابة السريع QR-Code.

11- تحويل التبرعات للمؤسسات الخيرية والعلاجية.

12- تحويل نفقة المطلقات من بنك ناصر الاجتماعي للمحافظ الإلكترونية الخاصة بالمستحقين.

13- صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول بدايةً من الشهر الجاري.