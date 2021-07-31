شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الآلية الجديدة لكوفاكس والبنك الدولى لتوفير اللقاحات لـ 92 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرفق كوفاكس والبنك الدولي مؤخرا، أنهما بصدد تسريع إتاحة اللقاحات الواقية من فيروس كورونا (كوفيد-19) للبلدان النامية، من خلال آلية تمويل جديدة تقوم على ترتيب مُصمَّم حديثاً لتقاسم التكاليف ينسقه تحالف "غافي" للقاحات، في إطار آلية التزام السوق المسبق. ويتيح هذا للبلدان المؤهلة للاستفادة من الآلية الجديدة شراء جرعات زيادةً على الجرعات المدعومة بالكامل من المانحين والتي حصلوا عليها بالفعل من مرفق كوفاكس.

تعرف على تفاصيل الالية:

1 - سيكون بمقدور كوفاكس الآن إجراء مشتريات بالدفع مقدماً من شركات تصنيع اللقاحات على أساس الطلب الكلي من مختلف البلدان باستخدام التمويل المقدم من البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

2 - ستُتاح للبلدان النامية المشاركة رؤية أفضل للقاحات المتاحة، والكميات المتاحة، وجداول التسليم الزمنية في المستقبل.

3 - هذا الأمر سيُمكِّنها من الحصول على الجرعات في وقت مبكر، وإعداد خطط التطعيم وتنفيذها على نحو أكثر فعالية.

4 - ستتيح لمرفق كوفاكس توفير جرعات إضافية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، للسيطرة على جائحة كورونا."

5 - ستساعد الآلية الجديدة على الحد من المخاطر وعدم اليقين بشأن طلبات البلدان وقدرتها على التمويل.

6 - ستتيح هذه الآلية توفير إمدادات جديدة وتُمكِّن البلدان من تسريع وتيرة شراء اللقاحات. وستُعزِّز أيضا الشفافية بشأن مدى توفر اللقاحات، والأسعار، وجداول التسليم الزمنية.

7 - سيُقدِّم البنك الدولي إلى كوفاكس تأكيداً لعملية الدفع يتيح لكوفاكس إجراء مشتريات بالدفع مقدماً لكميات كبيرة من جرعات اللقاحات مع الشركات المصنعة بأسعار تنافسية.

8 – ستستفيد 92 من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث يعتزم مرفق كوفاكس إتاحة ما يصل إلى 430 مليون جرعة لقاح إضافية أو ما يكفي لتطعيم 250 مليون شخص تطعيما كاملاً بين أواخر 2021 ومنتصف 2022.

9- ستكون هناك عدة عروض بأنواع اللقاحات يمكن للبلدان الاختيار من بينها والتعاقد لشراء لقاحات مُعيَّنة تتسق مع تفضيلاتها.

10 - منذ بداية جائحة كورونا، قدَّمت مجموعة البنك الدولي ما يربو على 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.