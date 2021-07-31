شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن رقمنة شركات قطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تدشين مشروع التحول الرقمى فى نحو 63 شركة تابعة بنحو 53 مليون دولار وفق مراحله المحددة، بحيث يتم تفعيله خلال العام المالى الجارى بحسب مصادر بشركات القطاع .

تستهدف الوزارة ميكنة نظم العمل بالشركات بأحدث التقنيات من خلال نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP)

مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا.

يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.

بدأت الوزارة مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.

تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.

كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .

تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلى جديدة ومؤمنة.