شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن رقمنة شركات قطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة قطاع الأعمال العام تدشين مشروع التحول الرقمى فى نحو 63 شركة تابعة بنحو 53 مليون دولار وفق مراحله المحددة، بحيث يتم تفعيله خلال العام المالى الجارى بحسب مصادر بشركات القطاع .ما الذى تستهدفه الوزارة من عملية التحول الرقمى؟
تستهدف الوزارة ميكنة نظم العمل بالشركات بأحدث التقنيات من خلال نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات Enterprise Resource Planning (ERP)كم شركة ستكون في المرحلة الأولى لبرنامج التحول الرقمى؟
مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا.ما أبرز قطاعات المشروع الجديد؟
يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.متى بدأ مشروع التحول الرقمى؟
بدأت الوزارة مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.إلى أى مدى وصلت مراحل المشروع حاليا؟
تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.
كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .ما موقف تهيئة الشركات لاستقبال البرنامج والمشروع الجديد؟
تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلى جديدة ومؤمنة.